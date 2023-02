Riemer heeft een plan om de levensgevaarlijke counters van Ludogorets eruit te halen, Vertonghen wijst ploegmaats op plichten

Ludogorets, u weet wel, die ploeg die redelijk sterk is op de counter zoals we vorige week allemaal konden zien. Heeft Anderlecht een plan om daar iets aan te doen? Alles dichtgooien gaat niet, want er moet ook gescoord worden.

't Is hinken op twee gedachten: de ruimte in de rug zo klein mogelijk houden en toch aanvallend spelen. "Gelukkig tellen de uitgoals niet meer", begon Riemer zijn uitleg. "Want als je dan een goal slikt, is het gedaan. Voor ons verandert er niet veel: we moeten winnen."

"Het gaat ook niet in één helft beslist worden. We zullen 95 minuten een gecontroleerd offensief plan moeten hebben. We mogen zeker niet met een kamikaze-aanval beginnen. We weten dat ze sterk zijn op de tegenaanval. Dit keer moeten we gedurende de hele match daarover de controle behouden."

Het is niet omdat er aanvallende spelers op het veld staan, dat ze niet moeten verdedigen

Verdediger Jan Vertonghen beseft dat ook. "Ja, je verwijst naar die counter van Kortrijk van zondag... Kijk, het is niet dat we met meer aanvallende jongens op het veld staan dat er niet meer verdedigd moet worden. Onze restverdediging moet in orde zijn en daar zal ik wel op hameren."

Op de rechtsachter is er geen Amir Murillo, die is geschorst. De enige optie lijkt te zijn om Sardella naar rechts te schuiven en N'Diaye in de ploeg te zetten. "Veel opties hebben we niet", lachte Riemer. "Er moet tactisch nagedacht worden."

Voor Vertonghen wordt het zijn 127ste Europese wedstrijd. Sterk! "Het doet me nog altijd iets, anders zou ik hier niet meer zitten. Ik heb die ambitie nog. Ik heb veel mooie herinneringen aan Europa, maar die CL-finale blijft natuurlijk de mooiste."