Dejan Lovren komt met belangrijk nieuws voor de nationale ploeg: "Geen gemakkelijke beslissing"

Dejan Lovren heeft een beslissing over de nationale ploeg genomen. De Kroaat is al meer dan 13 jaar international.

In 2009 werd Dejan Lovren voor het eerst opgeroepen voor de Kroatische nationale ploeg. In oktober van dat jaar speelde hij zijn allereerste interland. Sindsdien pakte hij 78 caps en scoorde hij 5 keer voor zijn land. Ook maakte hij 3 EK's en 3 WK's mee.

Voor Lovren is dat genoeg geweest. ""Het is tijd om definitief vaarwel aan de nationale ploeg te zeggen", klonk het in een statement. "Ik zal altijd een groot supporter van het team blijven en elke wedstrijd blijven volgen."

"Het was geen gemakkelijke beslissing om te nemen", ging Lovren verder. "Maar ik heb deze beslissing in alle open- en eerlijkheid genomen. Als kind droomde ik al om het rood-witte shirt tijdens een groot tornooi aan te doen en ik zal het speciale gevoel nooit vergeten toen ik het shirt voor het eerst aan had toen ik 9 jaar was. Ik voelde toen veel kracht, vertrouwen en geen angst."