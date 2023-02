Peter Vandenbempt ziet het weer rooskleurig in voor Romelu Lukaku: "Het oude duo in ere herstellen"

Romelu Lukaku was als invaller tegen Porto belangrijk met het enige doelpunt van de wedstrijd. Zo lijkt hij opnieuw op de goede weg bij Inter.

Tegen Porto viel Romelu Lukaku na een uur in. Hij zorgde voor heel wat gevaar en bekroonde dat met het winnende doelpunt. Volgens Peter Vandenbempt had je in een invalbeurt niet veel beter kunnen doen.

"Ik vond het ook frappant hoe Lukaku een diepe pas krachtig en goed aflegde voor Lautaro Martinez", vertelde Vandenbempt aan Sporza. "Het contrast met de prestatie van Edin Dzeko laat vermoeden dat het duo van 2 à 3 seizoenen geleden helemaal in ere hersteld kan worden."

Vandenbempt denkt ook dat Lukaku na zijn invalbeurt gelanceerd is: "Het was een soort van invalbeurt dat hij nodig heeft om helemaal los te komen. Het kan niet anders dat hij bij de volgende wedstrijd aan de aftrap zal staan, tenzij er parameters zijn die iets anders zeggen. Ook voor zichzelf zal hij het gevoel hebben dat hij vertrokken is."