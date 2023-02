Titeldroom Beveren aan diggelen? 17-jarig toptalent (net opgenomen in A-kern Club Brugge) regeert, zoon van coryfee scoort wereldgoal

In de Challenger Pro League is de zoektocht naar een kampioen en promovendus begonnen. SK Beveren trok naar Club NXT.

Zondag komt leider RWDM in actie tegen Lierse, terwijl Beerschot de beloften van Anderlecht mag ontvangen.

SK Beveren mocht van de top-3 dus als eerste aantreden en kon bij een overwinning op bezoek bij Club NXT meteen naast de Brusselaars komen in de stand.

Dat zou echter niet lukken, want de beloften van Club Brugge grepen de Waaslanders meteen naar de keel.

In Roeselare was het Homma die het overwicht vlak voor rust omzette in de 1-0, meteen ook de ruststand en dus werk aan de winkel voor Beveren.

3-0

Na de pauze ging het op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Romeo Vermant - zoon van Sven Vermant - die de boeken een kwartier voor tijd dicht deed: 2-0.

De assists voor beide doelpunten kwamen van Chemsdine Talbi, de 17-jarige jongeling die deze week naar de A-kern van blauw-zwart werd overgeheveld. De Smet maakte er in de toegevoegde tijd zelfs nog 3-0 van.