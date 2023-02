De superlatieven voor Jérémy Doku zijn niet te tellen in de Franse pers

De afgelopen twee seizoen was het redelijk windstil rond Jérémy Doku. De snelle flankspeler van Rennes kampte met vele blessures, maar lijkt er nu helemaal door te komen in de Ligue 1.

Tegen Nantes had Doku 20 minute nodig op het enigste doelpunt van de wedstrijd achter zijn naam te schrijven. Hij kroonde zich dan ook tot matchwinnaar volgens de Franse tv-kijkers en ook bij het steeds kritische L'Equipe kreeg hij de beste score van iedereen op het veld.

De Franse krant beloonde hem met een 7 op 10 en liet de superlatieven niet achterwegen. "Met zijn eerste competitiegoal sinds 28 november 2021 bewijst de Belgische aanvaller dat hij onmisbaar wordt", schrijft de Franse sportkrant. "Links, rechts of in het centrum: de verdediging van Nantes had het moeilijk om hem af te stoppen."