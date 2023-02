Thibaut Courtois moet het onderspit delven tegenover Argentijnse held

Thibaut Courtois was één van de drie genomineerden voor de The Best FIFA Men's Goalkeeper-award. Ondanks een prima seizoen bij Real Madrid moest hij de prijs laten aan

Thibaut Courtois won vorig jaar met Real Madrid de Spaanse titel, de Champions League en hij werd doelman van het jaar. Een prachtig parcours, maar het was niet genoeg om de The Best FIFA Men's Goalkeeper-award in de wacht te slepen.

Deze prijs gaat naar de 30-jarige Argentijnse doelman Emiliano Martinez. Met Aston Villa behaalde hij geen prijzen, maar met Argentinië werd hij wel wereldkampioen. Hij speelde een hoofdrol in de eerste Argentijnse wereldtitel sinds 1986 en werd op het tornooi in Qatar al gekroond tot doelman van het tornooi. Een zichtbaar geëmotioneerde Martinez nam met tranen in de ogen de trofee in ontvangst.