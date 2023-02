'Manchester City krijgt concurrentie van Engelse én Spaanse topclub in strijd om Argentijns wereldkampioen'

Manchester City wil Alexis Mac Allister naar het Etihad Stadium loodsen. De uitstekende WK-prestaties van de Argentijn zorgen er echter voor dat het een lastige opdracht lijkt te worden.

Eén ding is zeker: Alexis Mac Allister verlaat Brighton & Hove Albion op het einde van het seizoen. De Argentijn heeft nog een contract tot medio 2025 bij The Eagles, maar het spreekt voor zich dat zijn uitstekende WK - de middenvelder was één van de drijvende krachten bij de wereldkampioen - voor een leuke transfer zal zorgen.

Manchester City steekt de interesse niet onder stoelen of banken, maar er is interesse. Volgens de Engelse media hebben Liverpool FC en Atlético Madrid zich officieel gemeld voor Mac Allister. Al hoeven The Citizens zich nog geen zorgen te maken als het uiteindelijk op een biedoorlogje zou uitdraaien.