Tedesco ziet 130 potentiële Rode Duivels? Dat is statistisch gezien héél onwaarschijnlijk

Domenico Tedesco heeft al een fameus traject afgelegd in België. De nieuwe bondscoach heeft al meer dan de helft van de Belgische stadions van de binnenkant gezien. Dat moet ook, want volgens hem komen er zo'n 130 spelers in aanmerking voor de nationale ploeg.

Terwijl Roberto Martinez een lijst had van zo'n 50 potentiële internationals heeft Tedesco die zwaar uitgebreid. “We zijn tot een lijst van ongeveer 130 jongens gekomen", zei hij tijdens zijn eerste interview. "Onze scouting analyseert iedereen die voor de Belgische nationale ploeg kan uitkomen. Dat moeten er een stuk of 500 zijn."

Als we enkel de Jupiler Pro League bekijken, spelen er 203 Belgische spelers in de hoogste klasse. Daarnaast hebben we zo'n 27 potentiële internationals die in het buitenland spelen. (zie lijst hieronder)

Thibaut Courtois

Koen Casteels

Mats Sels

Arthur Theate

Wout Faes

Thomas Foket

Timothy Castagne

Thomas Meunier

Amadou Onana

Leander Dendoncker

Roméo Lavia

Axel Witsel

Youri Tielemans

Kevin De Bruyne

Koni Dewinter

Charles De Ketelaere

Yannick Carrasco

Leandro Trossard

Thorgan Hazard

Jérémy Doku

Dries Mertens

Romelu Lukaku

Loïs Openda

Michy Batshuayi

Julien Duranville

Arne Engels

Johan Bakayoko

Dat brengt het totaal aantal op zo'n 230. Maar ocharme, die 100 die dan niet op het lijstje staan. Mogelijk lopen er wel nog rond die wij niet opgemerkt hebben, maar Tedesco wel. Laten we het op zo'n 50 procent houden van alle Belgen in de hoogste klasses die dan in aanmerking komen. Da's wel een heel hoog percentage.

Kapiteins erbij?

Betekent het dat Domenico Tedesco ook in de Challenger Pro League en bij de beloftenploegen zijn licht gaat opsteken? Of zien we dat verkeerd? Of is meer dan de helft van de Belgische spelers in de hoogste klasses een potentiële Rode Duivel?

Daarom is het ook zo uitkijken naar die eerste selectie van Tedesco. Aangezien hij zijn zeven 'kapiteins' al een berichtje gestuurd heeft, mogen we verwachten dat zij er nog gaan bij zijn. Het gaat dan om Toby Alderweireld, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Romelu Lukaku en Axel Witsel.

Doorselecteren zien we niet meteen gebeuren, maar dat zullen we op 17 maart (als hij zijn eerste selectie bekendmaakt) wel zien. Zeven dagen later spelen de Belgen in Stockholm tegen Zweden hun eerste EK-kwalificatiematch. Op 28 maart wordt er dan tegen Duitsland geoefend.