De klucht is compleet: dit is het schorsingsvoorstel van het Bondsparket voor Ciranni van Zulte Waregem

Zulte Waregem stond én staat op zijn achterste poten. Alessandro Ciranni pakte gisteren een rode kaart in de bekerpartij bij KV Mechelen na aangeven van de VAR. Het Bondsparket heeft de klucht compleet gemaakt.

Alessandro Ciranni kreeg aanvankelijk een (terechte) gele kaart voor de tackle op Rob Schoofs. Na tussenkomst van de VAR kreeg de 26-jarige flankverdediger een rood karton onder de neus geduwd.

Ondertussen heeft het Bondsparket de klucht compleet gemaakt door... geen schorsingsvoorstel te doen voor Ciranni. Met andere woorden: ook in Tubeke krabt men zich even in de haren.