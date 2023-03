Wanneer voetbal clasht met politiek: Turkse fans niet welkom in stadion na kritiek op regering

De supporters van Fenerbahçe zijn zaterdag niet welkom in het stadion van Kayserispor. De fans zongen in het duel met Konyaspor anti-regeringliedjes en daar zijn ze in de provincie Kayseri niet mee gediend.

Fenerbahçe kan alvast niet lachen met het besluit. “We kunnen deze beslissing absoluut niet accepteren. Dit heeft niets met sportieve gronden te maken. Fenerbahçe heeft fans over het hele land”, klinkt het in een statement. “Zij hebben het recht om onze wedstrijden bij te kunnen wonen.” Kayserispor staat wel achter de beslissing. "De Kayserispor-gemeenschap staat achter de staat en de natie, deelt mee in de pijn die we voelen in deze rampzalige tijden, keert zich tegen de smerige politieke spelletjes en de lage uitingen die domineren in de stadions, en veroordeelt die." De regering van president Erdogan staat zwaar onder druk in Turkije na de moeizame hulpverlening na de aardbevingen. Erdogan vroeg daar zelfs al vergeving voor.