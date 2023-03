Ondanks verwijdering uit basis bij Anderlecht blijft hij de ideale ploegmaat: topmentaliteit

Een positief artikel over een bankzitter... Zoveel gebeurt het niet. Meestal schoppen jongens die van titularis naar bankverwarmer gaan wel eens om zich heen. Niet Hendrik Van Crombrugge, die naar alle maatstaven toch wel een bijzondere rol blijft vervullen bij Anderlecht.

Van Crombrugge werd dit seizoen uit de ploeg gezet omdat men Bart Verbruggen een kans wou geven aangezien hij anders komende zomer zijn koffers had gepakt. Geen evidentie om de kapitein uit de ploeg te zetten en te vervangen door een 20-jarige.

Maar Anderlecht bekeek het economisch. Verbruggen kan straks een veelvoud opleveren van wat ze nog kunnen vangen voor Van Crombrugge én ze willen af van het zware loon van de goalie. "De club moet keuzes maken om op middellange en lange termijn weer financieel gezond te worden. Mij is gezegd dat het het beste voor iedereen zou zijn als ik vertrek. Daar kan ik me enkel bij neerleggen", zei hij na de beslissing.

En dat doet hij ook, maar hij blijft betrokken bij het team. De 29-jarige werd in het verleden al geprezen voor alles wat hij in de kleedkamer doet. "Een halve teammanager", zo werd hij in Neerpede omschreven. En die rol blijft hij vervullen.

Hij vertaalt de tactische richtlijnen en geeft raad aan jonge gasten

Brian Riemer heeft aan hem zelfs een klankbord en gebruikt hem ook in de communicatie met onder meer Amir Murillo. Ondanks dat die al drie jaar bij Anderlecht zit, is zijn Engels nog niet optimaal. Van Crombrugge spreekt vloeiend Spaans en vertaalt voor Riemer de tactische richtlijnen.

Naar alles wat we horen blijft hij een positieve invloed binnen de vestiaire van paars-wit. "Zolang ik hier ben, zal ik het belang van de spelersgroep behartigen, zoals ik dat de voorbije vier jaar ook deed", beloofde hij eerder. Een belofte die hij nakomt.

Van Crombrugge blijft raad geven aan de jonge gasten, coacht mee vanop de bank en leeft ook mee tijdens wedstrijden. Anderlecht apprecieert het en zal niet moeilijk doen deze zomer. Hij heeft immers nog een contract tot 2025.