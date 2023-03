Supporters Zulte-Waregem schrijven een opmerkelijke open brief

De fans van Zulte-Waregem hebben een opmerkelijke open brief geschreven. Opmerkelijk was de ontvanger van de brief.

Tijdens de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen was er bij Zulte-Waregem controverse over de VAR ontstaan. Ze vonden de rode kaart voor Alessandro Ciranni te streng.

Donderdag schreven de fans van Zulte-Waregem een open brief. Door de timing zou je denken dat die aan de VAR is gericht, maar dat was niet het geval. De brief was aan de coach, de spelers, het bestuur en de fans zelf gericht.

De brief ging over het sportieve. Momenteel staat Essevee op een degradatieplaats en op 3 punten van een veilige plaats, maar de fans houden er de moed in. Maar liefst 7 keer eindigde een alinea met "verre van gedaan". Symbolisch dat dat aantal 7 keer is, want er staan nog 7 competitiewedstrijden op het programma.