Zus van Steven Defour zit met één grote vrees over haar broer

Steven Defour nam in oktober over bij KV Mechelen. Hij volgde de ontslagen Danny Buijs op.

Zus Jessie Defour zag haar broer Steven enorm veranderen sinds hij hoofdtrainer van KV Mechelen is. Hij werd enorm veel serieuzer. Ook al toont hij zich vaak als koele kikker, toch is Defour een echt stressbeest.

Dat kan je zien aan hoe zenuwachtig hij voor zijn dug-out aan het ijsberen is, zegt Jessie. De wil op alles perfect te doen is gigantisch groot, waardoor hij soms geen oog dicht doet voor een match.

Maar de vrees van Jessie is veel groter dan een slechte wedstrijd spelen. KV Mechelen zou immers een stevige springplank kunnen zijn. “Als ik er nog maar aan denk dat hij opnieuw naar het buitenland zou gaan, begin ik al te flippen”, zegt ze in Het Nieuwsblad. “Ik wil hem niet nog een keer afgeven. Laat hem maar in België blijven. Ik bedoel: bij KV Mechelen blijven”, is ze heel erg duidelijk.