Ally Samatta laat zich uit over zijn toekomst bij KRC Genk

Ally Samatta kwam afgelopen zomer bij KRC Genk terecht. Het is uitkijken wat volgend seizoen zal brengen.

Racing Genk speelt dit weekend de Limburgse derby tegen STVV. De liefde tussen Ally Samatta en de supporters is bijzonder groot. Hij beseft dan ook als geen ander wat de derby betekent.

Vorig weekend scandeerden de fans opnieuw ‘Samagoal’. “Ik vind het zo leuk wanneer ze dat zingen. Al hebben ze er wel een tijdje op moeten wachten, dat besef ik”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Die bijzondere band met de fans is voor Samatta een reden om langer bij Genk te blijven, al is dat volledig afhankelijk van wat Fenerbahce met hem wil doen. De toekomst is voorlopig nog onduidelijk.

“Nee, daar heb ik het nog niet over gehad met mijn makelaar. Als ik zou mogen kiezen, blijf ik liefst van al hier. Mocht Genk dat ook willen, zal ik geen seconde twijfelen over mijn keuze”, besluit Samatta.