Milan-coach Pioli duidelijk tegenover Charles De Ketelaere: "Nu is het aan hem"

Charles De Ketelaere krijgt voor het eerst in ruim een maand nog eens een plek in de basis bij AC Milan. Dat verzekerde Milan-coach Pioli.

Op 29 januari, tegen Sassuolo, mocht Charles De Ketelaere voor het laatst in de basis startten bij AC Milan. Na de rust bleef De Ketelaere toen echter binnen en Milan verloor de match met 2-5.

Nadien kreeg Brahim Diaz de voorkeur op De Ketelaere, die wel nog steeds invalbeurten kreeg. Zaterdagavond tegen Fiorentina krijgt De Ketelaere echter weer een plaats in de basis.

"Of dit het moment is voor De Ketelaere? Elke speler moet in elke wedstrijd het veld betreden alsof het zijn moment is om te schitteren. En in ieder geval liep Brahim Diaz een lichte knieblessure op, dus is het de beurt aan Charles", zei Milan-coach Pioli op zijn persconferentie vooraf.

Het is nog altijd wachten op de eerste goal van De Ketelaere bij AC Milan. Zijn concurrent Diaz zit aan vijf goals en twee assists, terwijl De Ketelaere op één assist blijft steken.