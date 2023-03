De Belgische voetbalbond heeft een nieuw plan: "De fans nauwer betrekken"

De Belgische voetbalbond heeft een nieuw plan gelanceerd. Het is de bedoeling om de fans nauwer te betrekken.

"Met een nieuwe coach en een nieuwe sportieve leiding breekt voor de Rode Duivels een nieuw tijdperk aan", aldus Directeur Marketing en Communicatie van de KBVB Manu Leroy in een persbericht van de Belgische voetbalbond. Die nieuwe bondscoach is Domenico Tedesco en ook binnen de spelersgroep komt er ook een nieuwe tijdperk. Vaste waarden Eden Hazard en Toby Alderweireld beslisten om bij de nationale ploeg te stoppen.

De voetbalbond gelooft in zijn eigen kracht, maar beseft dat ze door het nieuwe tijdperk ook de supporters nodig hebben. Daarom komt het met een nieuw plan. Het is de bedoeling om de fans fysiek en digitaal nauwer te betrekken.

Zo zullen er open trainingen in Tubeke komen. Ook komen er 'fan conferences' waarbij de Rode Duivels jonge fans kunnen leren kennen en zelf vragen stellen. Voor de 1e EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden zal er ook een tifo komen. Daarop staan alle namen van supporters die dat willen.

Ten slotte is er nog de oefenwedstrijd tegen Duitsland. Daar komt de bond met de Red Devils Express 2.0 af. Alle bussen van supportersvereniging 1895 zullen in Eupen verzamelen om daar vanaf 15 uur te feesten. Tussen 17 uur en 17.30 uur zullen die bussen dan in colonne naar Keulen rijden, waar de oefenwedstrijd zal doorgaan.