Parys sluit deuren voor Belgische clubs: "Aan die voetbalcompetitie zullen we nooit deelnemen"

Als het van de Pro League afhangt zal er nooit een Belgische ploeg aantreden in de Super League. Lorin Parys denkt er zelfs niet aan om het in de spreekwoordelijke groep te gooien.

De Super League werd in 2021 boven de doopvont gehouden… om enkele dagen later alweer een luidruchtige dood te sterven. Onder meer Real Madrid en Juventus FC dromen nog steeds luidop over het Money Ball Tournament, maar een Belgische club zullen we er nooit in terugvinden.

“Er zal nooit een Belgische club deelnamen aan zo’n toernooi”, is Lorin Parys heel duidelijk in L’Avenir. “Voor mij bestaat er een heilig principe in iedere competitievorm. Elke competitie moet open zijn. Onder geen enkele voorwaarde nemen we deel aan een gesloten alternatief.”