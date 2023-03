Voorzitter van SPAL over geblesseerde Radja Nainggolan: "Nog niks van gezien"

Radja Nainggolan ontbond zijn contract bij Royal Antwerp FC. Hij ging bij de Italiaanse tweedeklasser SPAL aan de slag.

SPAL vecht in de Serie B tegen de degradatie, ook na de trainerswissel die soelaas zou moeten brengen. Radja Nainggolan is twee weken afwezig met een verrekking in de rechterkuit.

Voorzitter Joe Tacopina is heel tevreden over onze landgenoot. “Radja is ongelofelijk. Ik kende zijn reputatie van topvoetballer die naast het voetbal soms compleet uit de bocht gaat, maar daar hebben we hier nog niets van gezien”, laat hij weten in een podcast.

“Hij is een voorbeeld voor iedereen, een leider op en naast het veld. Je ‘voelt' zijn aanwezigheid. Zijn kwaliteiten als voetballer staan ook buiten kijf. Vergelijk je hem met andere spelers uit de Serie B, lijken dat wel twee verschillende soorten voetballers te zijn.”