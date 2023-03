Goed nieuws voor Arnaud Bodart en Standard na zijn rode kaart

Arnaud Bodart zal zondag bij Standard toch in doel staan. Hij heeft na zijn rode kaart een match schorsing met uitstel gekregen.

In het slot van de wedstrijd tussen Standard en Westerlo kreeg doelman Arnaud Bodart nog rood. Hij had immers de bal buiten de 16 met de handen geraakt. Zo moest Standard nog met 10 man verder, maar de zege kwam niet meer in het gedrang: 2-0.

Het bondsparket had een effectieve schorsing van één speeldag gevraagd, maar Standard ging in beroep. Zo kwam de zaak voor bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Die beslisten om Bodart een speeldag schorsing met uitstel te geven. Ook krijgt hij een boete van 500 euro.

Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Arnaud Bodart (@Standard_RSCL) 1 w. schorsing vanaf 09.03.2023 met uitstel t.e.m. 08.03.2024 + €500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 8, 2023

Zo zal Bodart tegen Club Brugge in doel staan. Zondag moet Standard immers om 13.30 uur tegen een Club Brugge met heel wat trainersperikelen spelen.