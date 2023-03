Erik ten Hag verrast met zijn basiself na de 7-0-pandoering tegen Liverpool

Erik ten Hag heeft verrast met zijn basiselftal tegen Real Betis. Het zijn dezelfde namen als tegen Liverpool, waartegen het met 7-0 verloor.

Het was afgelopen weekend een van de opvallendste uitslagen in het Europese voetbal. Liverpool haalde thuis zwaar uit en won met maar liefst 7-0 van aartsrivaal Manchester United.

Dat was een zelden geziene uitslag in de topper tussen de Liverpool en Manchester United. Zo moest Man U zijn wonden likken en dat mocht het snel doen. Donderdag was het al tijd voor de Europa League wedstrijd tegen Real Betis.

Je zou denken dat trainer Erik ten Hag zijn team volledig zou omgooien, maar niets is minder waar. Hij behield het vertrouwen in zijn volledige basisploeg. We zijn benieuwd naar de prestatie tegen Betis.