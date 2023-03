Joachim Van Damme blijft zich na zijn rode kaart verdedigen: "Mijn reputatie speelt mee"

Joachim Van Damme is voor de wedstrijd tegen Beerschot door een rode kaart geschorst. Al blijft hij die kaart te streng vinden. Volgens hem hebben andere dingen nog meegespeeld.

In het slot van de topwedstrijd tussen SK Beveren en RWDM stond Joachim Van Damme nog maar net op het veld of hij had al na 103 seconden rood gekregen. Achteraf kreeg hij van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal een week schorsing en nog een week met uitstel. Alsook een boete van 750 euro.

Van Damme vond de rode kaart te streng. "Ik was te laat, maar je ziet op de beelden dat mijn beide voeten op de grond blijven en dat ik ze intrek", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik raakte hem met mijn knieën."

"Volgens mij speelt mijn reputatie mee", ging Van Damme verder. "De scheidsrechter volgde de bal en zag me vertrekken. Daarna hoorde hij een schreeuw en zag hij mijn gezicht, waarop hij rood trok."

Een VAR had volgens Van Damme er iets aan kunnen gedaan hebben: "Er zijn een paar criteria voor de rode kaart, maar mijn benen bleven op de grond en waren niet gestrekt. De fysieke integriteit van de tegenstander kwam niet in gevaar.