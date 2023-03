Beveren doet Beerschot pijn en blijft hoop houden op promotie naar de Jupiler Pro League

De promotieronde in de Challenger Pro League dit weekend begon met een onvervalste topper tussen Beerschot en Beveren. De Waaslanders blijven druk zetten op RWDM na een laat doelpunt.

De opdracht voor beide ploegen was heel simpel. Winnen om druk te houden op RWDM en hun eigen kansen op promotie veilig te stellen. Al bleek hier lang niet veel van te zien.

Na de eerste 45 minuten stond de brilscore nog steeds op het bord. Beerschot had het meeste balbezit, maar de beste kansen waren voor Beveren. Lathouwers kon zowel Mbokani als Vukotic van een doelpunt houden. Beerschot kwam tot één goede kans in de hele eerste helft, maar Baeten zag zijn schot in hoekschop gaan.

In de tweede helft komt Beerschot een best voor de dag. De Antwerpenaren beseften dat alleen door te winnen ze nog kans konden maken op promotie. Beau Reus, doelman Beveren, moet een aantal keren goed tussenkomen om zijn netten schoon te houden.

De gouden wet van voetbal is dat als je de kansen niet afmaakt je het deksel op de neus krijgt. Dit gebeurde uiteindelijk voor Beerschot. In de slot van de partij kon Vukotic koppen na een hoekschop en hij verschalkte zo doelman Lathouwers.

Dankzij deze belangrijke driepunter zet Beveren RWDM onder druk en komen beide ploegen terug op gelijke hoogte in het klassement. Beerschot ziet beide concurrenten uitlopen tot zeven punten en mag zich voorbereiden op een nieuw seizoen in de Challenger Pro League.