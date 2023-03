Beloften profclubs in amateurreeksen? Eén club zet format al op wankele poten en wil zich terugtrekken

De beloften van Beerschot hangen troosteloos op de laatste plaats in tweede amateur. Ze hebben al acht punten achterstand op de voorlaatste. Beerschot wil dan ook de stekker uit het project trekken.

Beerschot ziet dat zijn jeugd fysiek nog niet opgewassen is tegen de volwassen mannen en het stevige voetbal in tweede amateur. Volgend seizoen moeten ze dan waarschijnlijk in derde amateur aantreden, waar de nadruk nog meer op het fysieke ligt.

Intussen zien ze spelers vertrekken aangezien die dit niet meer zien zitten en er ook geen duit aan overhouden terwijl ze dat bij andere amateurclubs wel zouden doen.

Maandag zal Beerschot in een evaluatiecommissie voor het jeugdvoetbal pleiten voor een ­constructieve oplossing. Ze twijfelen immers sterk om er mee door te gaan. De vraag is of dat zomaar kan, want het format werd bepaald voor twee jaar. En dat wijzigen wordt niet evident.