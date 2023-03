Fiscus maakt jacht op profvoetballers en is nog niet klaar na 'rode kaarten-belasting': er gaat nog gedokt moeten worden

De fiscus heeft duidelijk de jacht op de profvoetballers ingezet. Die genoten tot nu toe van wat voordelen aangezien de clubs sommige kosten op zich namen. Niet enkel de boetes op rode kaarten, maar ook andere zaken komen in het vizier.

Fiscaal expert Michel Maus waarschuwt in HLN dat de FOD Financiën al aankondigde dat voetballers straks ook belast moeten worden op 'voordeel van alle aard'. Dat betekent dus ook wanneer clubs tussenkomen in de commissie van makelaars of als er bijvoorbeeld vliegtuigtickets voor de familie worden aangekocht.

Die kost moet normaal bij de spelers liggen, maar wordt al gauw eens door de clubs betaald. Dat is echter ook een 'voordeel van alle aard' en is belastbaar.

Maus zelf vindt het maar logisch. "Ik kan me inbeelden dat ze binnen het voetbal niet blij zijn met die redeneringen. Ze hebben lang in hun eigen biotoop geloofd, maar moeten onderworpen worden aan dezelfde regels als de rest van de maatschappij", zegt hij in HLN.