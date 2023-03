De Bruyne reageert met duidelijke bewoordingen op bankzittersstatuut bij City

Kevin De Bruyne zat tegen Crystal Palace op de bank. Een vreemd zicht en telkens krijgt hij dan vragen over zich heen. Wat er scheelt? Of hij ruzie heeft met Guardiola? Of zijn vorm niet goed is? En KDB? Die haalde de schouders eens op.

Guardiola gaf er een verklaring voor: rust. En daar doet De Bruyne het wel mee. "Weet je, in dit spelletje ben ik een oude man", knipoogde hij. "Ik weet hoe het gaat en ik kan ermee leven. Uiteraard wil je altijd zoveel mogelijk spelen, maar als dat niet het geval is, doe je gewoon die tien minuten je uiterste best. Dat is ook wat ik deed." De Bruyne zijn statistieken zijn sinds het WK wel niet meer die van de oude KDB. "Ik denk dat het aanvaardbaar is”, zei hij. “Mensen hebben een andere verschillende standaard voor bepaalde spelers. Ze verwachten van mij dat ik elke match scoor. Dat ik elke match ook een doelpunt aanbreng. Dat is iets wat ik redelijk goed doe, denk ik." "Ik denk dat ik wat minder assists heb, maar dat wil niet zeggen dat ik minder mogelijkheden creëer. Mijn niveau is oké. Misschien ben ik niet op mijn beste ooit, maar het is goed. Ik heb vier of vijf matchen gemist en sta nog altijd bovenaan de assistranking. Niks aan de hand dus. Ik voel me goed."





