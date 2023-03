Thomas Meunier reageert duidelijk na basisplaats bij... beloften van Borussia Dortmund

Thomas Meunier (31) ging in juli 2020 van PSG naar Borussia Dortmund. Daar heeft hij nog een contract tot midden 2024, maar de kans dat hij dat contract uitdoet is klein.

Meunier speelde in het begin van het seizoen nog wel, maar brak daarna zijn jukbeen en had daarna nog een spierblessure. In 2023 speelde hij nog maar één minuut voor Dortmund.

Dit weekend maakte Meunier wel de 90 minuten vol bij de beloften van Dortmund, die in de Duitse derde klasse spelen. De beloften van Dortmund verloren van Dynamo Dresden met 1-3.

Meunier reageerde ook op de speelminuten die hij kreeg. "Mijn beste voetbalgevoel van 2023. Bedankt aan de U23-ploeg voor deze kans", schreef hij ironisch op zijn sociale media.

