Gift Orban droomt van Bündesliga of Premier League, Louwagie laat zich kristalhelder uit over de toekomst van de jonge spits

Hein Vanhaezebrouck wilde geen prijs plakken op het hoofd van Emmanuel Gift Orban, zijn gewezen sportief directeur wel.

Gift Orban vertrok deze winter bij Stabaek in de Noorse tweede klasse voor 3,3 miljoen euro. Ondertussen is hij al veel meer waard.

Dat beseft ook Torgeir Bjarmann, de sportief directeur van Stabaek. Die sprak vorige week al van een bedrag van 20 miljoen euro. "En dat ze hem deze zomer verkopen, dan zijn wij ook blij", klonk het in Noorwegen bij Het Nieuwsblad.

Doorverkooppercentage, weet u wel. "Hoeveel hij waard is? 40 miljoen euro. Of liever 50 miljoen euro", reageerde Hein Vanhaezebrouck met een kwinkslag na de vierklapper op bezoek bij Zulte Waregem. "Maar maak daar nu geen titel van in de kranten."

Genieten

En wat met deze zomer dan? Als het van Michel Louwagie in Het Nieuwsblad afhangt, dan zal het nog niet voor deze zomer zijn. "Het is niet de bedoeling een speler die in februari komt in de zomer alweer van de hand te doen."

Emmanuel Gift Orban tekende in Gent tot juni 2027. "Er zijn afspraken met hem en zijn makelaar, maar we gaan geen grote uitspraken doen over zijn toekomst. Laat ons van hem genieten, zoals we deden van Jonathan David of Bryan Ruiz."