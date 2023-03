Nervositeit in Genk voelbaar voor eerste selectie Tedesco: "Wanneer dan nog wel?"

Het is aftellen naar de eerste selectie van Domenico Tedesco nu vrijdag. De bondscoach zou wel eens kunnen verrassen met een paar namen. En gaan er deze week nog afhaken?

In La Tribune werd de vraag alvast gesteld: "Zal Jan Vertonghen nog verder doen?", vroeg Franky Van der Elst zich af.

En Axel Witsel en Dries Mertens? "Tedesco heeft met Witsel gesproken", weet journalist Stef Wijnants, die ook notoir Genk-volger is en ziet dat de twee oudgedienden op de plaats van Heynen en Mike Trésor spelen.

"In Genk zijn ze in elk geval zeer nerveus. Als Mike Trésor of Bryan Heynen nu niet worden opgeroepen, wanneer dan nog wel?"