Union-CEO drukt Verhaeghe nog eens met neus op feiten en moet Teuma ontgoochelen

Union SG doet het ook in zijn tweede seizoen in de hoogste klasse heel goed. En ze doen dat met spelers die amper iets kosten. Zo was de 3,3 miljoen voor Gift Orban te veel voor hun portefeuille. CEO Philippe Bormans werkt met de middelen die hij heeft.

Vorig seizoen zei Bart Verhaeghe nog dat ze eigenlijk strijden tegen Brighton, de Premier League-club die dezelfde eigenaar heeft. "Ik denk dat Bart Verhaeghe dan heel slecht geïnformeerd is. We hebben dezelfde eigenaar, maar eigenlijk is er geen band. Geen enkele band", zei Bormans bij Sporza. "Wij varen onze koers, met onze middelen. Vorig jaar hadden we een van de kleinste budgetten. Nu is dat door het Europese voetbal gestegen naar het budget van een middenmoter." Zo kunnen ze ook geen topcontracten geven. Dante Vanzeir beklaagde zich al over zijn contract en ook kapitein Teddy Teuma wil meer verdienen. "Als Teuma zegt: "ik ben de beste speler van België, ik verdien het beste contract", dan geef ik hem gelijk. Maar hij gaat dat bij ons niet krijgen. En hij snapt ook wel onze situatie."