CEO Inter heeft héél slecht nieuws voor Lukaku, maar heeft daar ook goede verklaring voor

Romelu Lukaku heeft dit seizoen nog geen grootse potten gebroken bij Inter. De spits wordt gehuurd van Chelsea en de CEO van Inter heeft al aangegeven dat hij daar naar terugkeert.

Door zijn vele blessures heeft Lukaku eigenlijk nog maar weinig gespeeld. “Hij is voor één seizoen gehuurd, dus keert hij straks terug naar Chelsea”, zei Inter-CEO Guiseppe Marotta bij Sky Sports. “Ongeacht zijn prestaties keert hij op 30 juni terug naar Chelsea omdat hij voor één seizoen is uitgeleend."

Lukaku kende veel blessures en kreeg ook het verwijt niet scherp te staan. Maar Marotta kan daar ook begrip voor opbrengen. Twee jaar geleden bezorgde hij Inter nog de Scudetto.

"Ik moet onderstrepen hoe dit een zeer abnormaal seizoen is, onze problemen zijn die van andere teams. Lukaku is een voorbeeld, zelfs Brozovic is niet de gebruikelijke”, verwees Marotta naar het WK in november en december. “Beide kampen met blessures en zijn nog niet goed hersteld."

"Lukaku vindt niet de competitieve vorm die hem tot zijn grote kracht maakt, vanuit dit oogpunt staat hij niet aan de top en het is niet de Lukaku die we in voorgaande jaren hebben gezien."