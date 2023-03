Een tevreden Sven Kums deelt een sneer uit aan de Ghelamco Arena: "Het was heel leuk om te voetballen op een perfect veld"

AA Gent zorgde voor een geweldig resultaat op het veld van het Turkse Basaksehir. Dankzij een ontketende Gift Orban werd met 1-4 gewonnen. Sven Kums was een tevreden man, maar kon een sneer naar de eigen Ghelamco Arena niet laten liggen.

"Ik denk dat we niet goed aan de wedstrijd begonnen. We liepen tien minuten achter de bal", opende Kums met een kritische noot naar het eigen wedstrijdbegin.Vanaf de 0-2 hebben we de match nog gecontroleerd en zijn we niet meer in de problemen gekomen. We hebben het rustig uitgespeeld, jammer van het tegendoelpunt", sloot Kums af over de wedstrijd.

"Het voelt geweldig om in de kwartfinales te zitten. Iedereen wist dat er iets mogelijk was na de heenwedstrijd", zegt de gemotiveerde en tevreden middenvelder van AA Gent.

Al kan hij een kleine sneer richting de eigen Ghelamco Arena niet laten liggen. "Het was heel leuk om te voetballen op een perfect veld. Dan zie je dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Jammer dat dat in ons stadion niet altijd lukt."