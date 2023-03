Union heeft achterpoortje nodig om ook volgend seizoen Europees te mogen spelen

Heeft Union straks een probleem? De UEFA-regels dicteren immers dat er geen twee clubs met dezelfde eigenaar elkaar mogen bekampen in de Europese competitie. En aangezien beide ploegen op weg zijn naar een Europees ticket... Al hebben ze er wel al iets op gevonden.

Ze hebben immers een achterpoortje gevonden. Voor de UEFA is het vooral belangrijk wie er beslissingsrecht heeft binnen een club. Eigenaar Tony Bloom heeft in beide clubs een meerderheidsparticipatie, maar enkel bij Brigthon heeft hij ook 75 procent van het stemrecht in de Raad van Bestuur.

Bij Union heeft hij minder dan 50 procent van het beslissingsrecht en op papier heeft hij er dus geen zeggenschap. Die rechten liggen bij mede-eigenaar, mede-investeerder en voorzitter Alex Muzio, die eerder bij zijn gokbedrijf Starlizard werkte. Hij is de baas bij Union op papier.

Daarnaast hebben ze bij Union verschillende mensen met links naar Brighton intussen laten gaan zodat er zeker geen zorgen kunnen zijn.