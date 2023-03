'Belg zorgt voor absolute toptransfer in Premier League'

Ook volgende zomer zou een Belg wel eens voor een absolute toptransfer in de Premier League kunnen zorgen. Het is uitkijken wat Roméo Lavia doet.

Afgelopen zomer betaalde Southampton iets meer dan 12 miljoen euro om Roméo Lavia over te nemen van Manchester City. Daar speelde de jonge Belg veel meer dan het in Manchester het geval zou zijn, waardoor hij zich in de kijker speelde.

Volgens TalkSport wil Chelsea echter doorduwen om Lavia binnen te halen volgende zomer. Transfermarkt schat zijn waarde op 25 miljoen euro, al wordt er zelfs gesproken over het dubbele van dat bedrag.

Chelsea moet dan wel eerst kijken wat er met Manchester City gebeurt, want zijn hebben een terugkoopclausule in het contract staan. Voor Lavia zou het een ferme stap voorwaarts zijn ook, al moet hij wel speelminuten verzamelen. En dat zal bij Chelsea toch niet zo simpel zijn.