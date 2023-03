Marc Degryse windt zich enorm op over houding Eden Hazard: "Ik begrijp dit niet, als topsporter kan dit niet"

Eden Hazard als toekijkend bankzitter: de saga gaat voort. Marc Degryse windt zich enorm op over de houding waar de voormalig Rode Duivel zich mee presenteert.

Hoewel er geen enkel uitzicht is op meer speelkansen, maakte Eden Hazard onlangs vrolijk kenbaar - op de gekende Hazard-wijze - dat hij zijn contract bij Real Madrid wil uitdoen en nog een jaar wil blijven. In de tv-omkadering rond Real-Liverpool op VTM maakte Marc Degryse zich daar druk over.

"Ik begrijp dit echt niet. Misschien hoopt of denkt hij dat Ancelotti er mee ophoudt of weggaat na dit seizoen. In dat interview met RTBF toonde hij zich ook happy. Dit seizoen verwacht hij niet dat hij speelt, vandaar dat hij het makkelijker aanvaardt", is de verklaring van Degryse.

Geen loftrompet

Al kan de analist er niet bij dat Hazard niet meer persoonlijke sportieve ambitie toont. "Moet je hier nu de loftrompet voor boven halen? Als topsporter kan dit niet. Hij wordt al anderhalf jaar genegeerd door Ancelotti en is bereid om nog een jaar hetzelfde te ondergaan."