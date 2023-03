Seizoen van KAA Gent is nog niet geslaagd na Europese stunt: "Pas dan tevreden"

KAA Gent bezorgde de supporters woensdagavond een knappe stuntzege op Basaksehir. De ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck stoot door naar de kwartfinales.

Het was met een klein hartje dat KAA Gent naar Turkije trok, maar na de eerste helft met vier goals was al duidelijk dat de kwalificatie voor de kwartfinale van de Conference League al helemaal binnen was. Dit had niemand durven dromen.

Voorzitter Ivan De Witte is echter formeel en vindt nog niet dat het seizoen van de Buffalo’s door die kwalificatie voor de kwartfinales nu al geslaagd genoemd kan worden. Daarvoor is er nog iets meer nodig.

“Pas als we Europees voetbal halen, het liefst via Play-off I. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar de laatste matchen geven ons hoop”, klinkt het bij Sporza. “We hebben het even lastig gehad, maar door een opeenvolging van goeie matchen is er nu weer een elan in de club waardoor we met ambitie naar de toekomst durven te kijken.”