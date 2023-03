Loting Europa League: Union mag dromen van de halve finales (en meer)

In Nyon is geloot voor de kwartfinales en de halve finales van de Europa League. Ook Union SG zat nog in de potten.

Hoever kan Union SG nog raken in de Europa League? Na de knalprestatie tegen Union Berlin durft niemand dat nog met zekerheid te zeggen vermoeden we. In de kwartfinales krijgen ze alvast niet eens een zo'n onhaalbare kaart. Bayer Leverkusen kwam uit de trommels voor de Brusselaars. Leverkusen Union SG trekt eerst naar Duitsland en krijgt dan een thuiswedstrijd, al zal nog moeten duidelijk worden in welk stadion. In een eventuele halve finale wordt gespeeld tegen de winnaar van Feyenoord en AS Roma. Ook dan zou Union SG eerst op verplaatsing spelen. Manchester United - Sevilla en Juventus - Sporting zitten in de andere tabelhelft. De kwartfinales worden gespeeld op 14 en 21 april. Eventuele halve finales zijn er op 11 en 18 mei, de finale wordt in Boedapest gespeeld op 31 mei. Hoever mag Union dromen?

