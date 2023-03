Een magische reeks is ten einde: Will Still verbaasde maandenlang de hele wereld, maar weet nu ook wat verliezen is

De fantastische reeks van Will Still, die zowat de hele wereld verbaasde, is eindelijk ten einde. In de Ligue 1 heeft Stade Reims nog eens een wedstrijd verloren.

Dat was onder de Britse Belg nog niet gebeurd. Nadat hij in oktober overnam van de ontslagen Garcia, begon Reims aan een werkelijk fenomenale reeks. Week na week, speeldag na speeldag, werd afgesloten zonder nederlaag.

Tijdens die periode werd onder meer een verdiend punt behaald op het veld van PSG, met een gelijkmaker in de 96ste minuut. Vorige week gingen de mannen van Still nog met 0-1 winnen bij het Monaco van Philippe Clement. In de thuiswedstrijd tegen Marseille heeft Reims dan toch nog eens kennis gemaakt met een nederlaag.

Stade de Reims' 19-game unbeaten run in Ligue 1 is over:



DDDWDWDWDWDDWDWDWWWL



Will Still loses his first league game in charge of the club. ✊ pic.twitter.com/BrqW6K5mtc — Squawka (@Squawka) March 19, 2023

Will Still had in zijn ploeg opnieuw een basisplaats voor de Belgische flankverdedigers Thibault De Smet en Thomas Foket. De Smet speelde de volledige wedstrijd, Foket 87 minuten. Zij konden niet verhinderen dat Reims met 1-2 onderuit ging. Een eerste verliespartij na 19(!) matchen zonder nederlaag onder Still.