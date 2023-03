Misschien een tip voor zijn grote broer? Kylian Hazard veranderde: "Daar schep ik nu plezier uit"

Kylian Hazard is aan een goede promotie play-off bezig bij RWDM. Hij zit na vier wedstrijden aan twee goals en vijf assists.

RWDM won zaterdagavond makkelijk van RSCA Futures met 0-4. Kylian Hazard was na een goal en twee assists tegen Lierse Kempenzonen, een assist in Beveren en een assist tegen Club NXT alweer goed voor een goal en een assist.

"Sinds de start van de play-offs ben ik elke week beslissend geweest voor de ploeg", zegt Hazard bij Het Nieuwsblad. Maar er Hazard zelf voelt dat er iets veranderd is bij hem.

"Ik schep nu plezier uit de dingen die ik vroeger niet zo graag deed, zoals op training of elders. Het helpt me om vooruitgang te boeken", zegt hij nog. Hazard hoopt op die manier iets terug te kunnen doen voor de mensen die altijd achter hem zijn blijven staan.

Zelfzeker voor titelstrijd

RWDM staat nog altijd drie punten voor op SK Beveren in het klassement. En Hazard is er dan ook van overtuigd dat RWDM ook de titel gaat pakken. "De druk ligt alleszins niet bij ons. Wij staan voor op Beveren, en die voorsprong gaan we vasthouden tot het einde."