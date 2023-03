Solliciteert topcoach naar ontslag met ongenadig harde uithaal naar bestuur van PL-club? "Eigenaar is er 20 jaar en heeft nog nooit iets gewonnen"

Antonio Conte moet niet de gemakkelijkste zijn om in je ploeg te hebben. De Italiaanse manager van Tottenham Hotspur heeft ongenadig hard uitgehaald naar zijn broodheren én naar zijn spelers.

Na het gelijkspel van Tottenham bij Southampton (3-3) was de maat blijkbaar vol bij Conte. "Dit is niet het gevolg van tactiek, maar van een gebrek aan passie en beleving. We zijn te angstig."

"Ik ben niet gelukkig met de manier waarop we de laatste wedstrijden hebben gespeeld. Ik ben dit ook niet gewend om te zien. Ik zie veel egoïstische spelers. Ik zie geen eenheid", zei hij aan de Engelse media.

En daar stopte het niet. "Bij Spurs zijn ze het niet gewend om voor iets belangrijks te spelen. Ze willen blijkbaar niet met stress en druk spelen. Dat is het verhaal van Tottenham. De huidige eigenaar is er twintig jaar en de club heeft nooit wat gewonnen."

"Waarvoor gaan we dit seizoen strijden met deze houding? De zevende of achtste plaats? Het is nu echt tijd om iets te veranderen bij Tottenham. Daar horen de spelers ook bij. Als de club op deze manier door blijft gaan, dan kan de club continu van manager blijven wisselen, maar de situatie zal zeker niet verbeteren."