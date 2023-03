Verdediger héél blij met nieuwe bondscoach, want onder Martinez kreeg hij amper een kans: "Frustrerend uiteraard"

Je zal het niet snel horen, want uiteraard is het 'not done' om na te trappen, maar er zijn toch wel wat oude en nieuwe Rode Duivels blij dat er een nieuwe bondscoach is. Niet in het minst Wout Faes, een verdediger waar Roberto Martinez niet meteen een boon voor had.

Terwijl quasi alle verdedigers die in het buitenland speelden hun kans kregen, moest Wout Faes het doen met vijf minuten in een 6-1-zege tegen Polen. Een jongen als Zeno Debast, die net kwam piepen, stond in de rangorde al meteen boven hem.

"Uiteraard is dit goed voor mij", zei hij met zijn typerende kamerbrede glimlach. "Het is een nieuwe kans voor mij en het is aan mij om die te pakken. Ja, het WK was frustrerend. Ik was uiteraard blij en trots om er bij te zijn in Qatar, maar eens je daar bent, wil je ook spelen. Maar ik ben altijd mijn ding blijven doen. Het was ook leerrijk."

Bij Leicester City is hij een onbetwiste basisspeler, maar het seizoen verloopt er niet echt zoals hij verwachtte. The Foxes strijden zelfs tegen degradatie. "Ik ben wel blij dat ik zowat alles speel, maar het seizoen verloopt niet zoals gedacht. Van in het begin voel ik me wel week na week sterker worden. Het niveau is er ook zo hoog. En er zijn nog genoeg matchen om ons in veiligheid te brengen."

Hoe Tedesco gaat spelen, is wel nog niet duidelijk. Met twee of drie centrale verdedigers? "Met drie of met vier achterin, dat maakt mij niet uit. Hoewel het nog niet veel over tactiek ging, heeft de bondscoach wel kort zijn principes uitgelegd. We gaan, denk ik, hoog en agressief spelen. Dat ligt mij, dat is wel leuk.”