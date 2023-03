Ziet Antwerp deze zomer sterkhouder vertrekken?

Antwerp kent een goed seizoen. Ze staan in de finale van de Croky Cup en spelen mee voor de titel in de Jupiler Pro League. Eén van hun sterkhouders zien ze mogelijk wel deze zomer vertrekken.

Eén van de sterkste punten van Antwerp dit seizoen is hun verdediging. Niet alleen Jean Butez kent als doelman een uitstekend seizoen. Het centraal duo achterin scheert hoge toppen. Dat Toby Alderweireld een meerwaarde zou zijn daar twijfelde niemand aan. Naast hem staat iemand die mogelijk een even grote carrière kan nastreven.

De 21-jarige Willian Pacho uit Ecuador is een rots in de branding bij Antwerp centraal achterin. Hij werd vorig jaar met de winterstop gehaald bij Independiente in Ecuador. Vorig seizoen werd hij vooral op het einde van het seizoen rustig gebracht, maar dit veranderde dit seizoen.

Vanaf het begin werd hij één van de pilaren in de verdediging van Mark Van Bommel. In alle competities te samen kwam hij al tot 39 wedstrijden en is hij één van de moeilijkst te passeren verdedigers in de Jupiler Pro League. Met zijn goede voeten is hij ook een aanvallend wapen voor Antwerp.

Volgens het Duitse Sky Sport is er een overeenkomst tussen Antwerp en Eintracht Frankfurt. De Duitsers zouden deze zomer Pacho overnemen voor 9 miljoen euro + bonussen. Antwerp betaalde in de winter van 2022 2,87 miljoen euro voor de verdediger.

Beide clubs hebben officieel nog niet gereageerd op deze transferberichten vanuit de Duitse pers.