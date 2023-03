Trossard maakt nu al kans op prestigieuze prijs na amper paar maanden bij Arsenal

Met vijf assists in maart - waaronder drie tegen Fulham - heeft de Rode Duivel er een sterke maand opzitten. Hij had zelf niet verwacht zoveel te spelen, maar hij past perfect bij The Gunners.

"Ik wist wat ik kon. Ik heb wel al veel gespeeld, dat had ik minder verwacht. Ik ben verwonderd van mijn eigen kwaliteiten, maar het helpt als je met supergoeie spelers samenspeelt. Dat maakt het makkelijker om te integreren in de ploeg", zei hij gisteren daarover.

Here are your nominees for @EASPORTSFIFA Player of the Month… šŸ„



āš«ļø Alexander Isak

šŸ”µ @alemacallister

šŸ¦ @TyroneMings

ā­ļø @BukayoSaka87

šŸŸ„ @MoSalah

šŸ”“ @LTrossard



Vote now āž”ļø https://t.co/a9436gWyQQ#PLAwards pic.twitter.com/0cOlQpdnSt