Spelers Championship-club nemen drastische beslissing: "Leugens zijn schandalig"

Championship-club Wigan heeft ernstige financiële problemen en bengelt dan nog eens helemaal onderaan de stand. De club heeft al een puntenaftrek gekregen en de selectie maakt zich grote zorgen. Daarom zijn ze ook in staking gegaan.

De spelers hebben hun loon van februari nog niet gekregen en zijn niet van plan de trainingen te hervatten vooraleer dat op hun rekening staat. Verdediger Steven Caulker gaf meer tekst en uitleg op Linkedln.

"De leugens die de spelers door de club zijn verteld, zijn absoluut schandalig", aldus Caulker. "Er zouden redenen kunnen zijn voor een verlate uitbetaling, voor een keer of twee. Maar de jongens hebben het dit seizoen al vijf keer meegemaakt en dat is compleet onacceptabel."

"Ons als spelers wordt elke dag verteld dat het geld onderweg is en het hopelijk snel op de rekening zal staan. Veertien dagen later is het geld er nog niet. Zwijgen bij het zien van onrechtvaardigheid maakt je medeschuldig, luidt het gezegde. Nou, mijn situatie is duidelijk. Ik sta naast de hard werkende staf en spelers, hun mentale gezondheid wordt hierdoor beïnvloed."