En na één match onder Tedesco kent nu heel de wereld hem ineens, zomermercato wordt heel interessant voor hem

De buitenlandse pers had natuurlijk vooral aandacht voor de hattrick van Romelu Lukaku. Maar ook hen was niet ontgaan dat er een andere speler uitblonk tegen Zweden.

"Festival de Lukaku”, staat er te lezen in L’Équipe. Maar in het artikel heefft de Franse sportkrant ook iemand anders zien uitblinken.

“Lukebakio was een uur lang alomtegenwoordig op zijn flank. Zowel op de korte ruimte als in het opzoeken van de diepte. Hij zorgde ervoor dat het aanvalsspel van zijn ploeg van zijn kant kwam. Lukaku en Lukebakio: het winnende duo.”

Ook in Engeland was het dynamische duo de hoofdattractie. “Met een hattrick bezorgde Lukaku kersvers bondscoach Domenico Tedesco een perfecte start. Zlatan Ibrahimovic maakte zijn langverwachte terugkeer in het internationale voetbal, maar het was Lukaku die een hattrick scoorde. Hij opende de score met een kopbal op een voorzet van Lukebakio, die de Zweedse verdediging vanaf de aftrap bestookte."

Lukebakio speelt bij Hertha Berlijn wat onder de radar, maar er was al interesse voor hem van onder meer Marseille. Nu hij zich ook op het internationale toneel toonde, zal het deze zomer een interessante mercato voor hem worden.