Pers vernietigend voor "kinderlijk" Oranje: "Koeman in zijn hemd gezet" en "Nachtmerrie na kipkerrie"

Nederland werd gisteren vernederd door Frankrijk. Na 20 minuten stond het al 3-0 in het Stade de France. De nationale en internationale pers was dan ook vernietigend.

De Telegraaf maakte er nog humor van: “Nachtmerrie na kipkerrie”, titelen ze. “Mede dankzij de kip werd het een eitje voor de Haantjes. Het meest pijnlijke was nog dat Frankrijk niet eens op de toppen van zijn kunnen speelde en Memphis Depay in de blessuretijd een strafschop miste.”

Bij L'Equipe waren ze zoals gewoonlijk weer heel chauvinistisch. “Frankrijk amuseerde zich, speelde met plezier. Ze hebben de tegenstander verpletterd”, schrijft L’Équipe. “Nederland van zijn kant was verzwakt, maar speelde bij vlagen vooral rampzalig.”

Het Algemeen Dagblad was ook hard. "De rentree van Ronald Koeman als bondscoach werd niets minder dan een afgang. Een gehavend, maar bovenal naïef en zwak Nederlands elftal werd al voor rust compleet scheel gespeeld tegen Frankrijk. Haast blind liep Oranje in de eerste 21 minuten in de opzichtig opgezette val van de Fransen, op een manier die lachwekkend oogde - en die Koeman bij zijn herstart als bondscoach meteen in zijn hemd zette.”