Interlands: Roberto Martínez ziet Ronaldo weer vlot scoren ondanks trots momentje voor Moris, Italië houdt het sober

Cristiano Ronaldo weet zich wel te amuseren onder Roberto Martínez. Italië maakte er in tegenstelling tot Portugal geen doelpuntenfestival van, maar won ook.

Er werden nog enkele kwalificatiewedstrijden afgewerkt, met onder meer Luxemburg - Portugal op het programma. Bij het thuisland stond Anthony Moris van Union onder de lat. Bij de Portugezen kreeg Cristiano Ronaldo opnieuw een basisplaats toegewezen van Roberto Martínez.

Net als in de vorige interland bedankte CR7 zijn kersverse bondscoach met een paar doelpunten. Na ruim een half uur had Ronaldo al twee keer de netten doen trillen. Het stond dan al 0-4. Daar bleef het niet bij. Het werd uiteindelijk liefst 0-6. Een nachtmerrie voor Moris, al wist die wel een strafschop van Leão te stoppen.

In groep C moest Italië zich dan weer herpakken nadat het enkele dagen geleden op eigen veld het hoofd moest buigen voor Engeland. De Squadra deed in Malta wat het moest doen, maar ook niet meer dan dat. Retegui ontpopte zich weer tot doelpuntenmaker. Guillaumier werkte de 0-2 ongelukkig in eigen doel.

Andere uitslagen van vanavond:

Slowakije - Bosnië & Herzegovina 2-0

Noord-Ierland - Finland 0-1