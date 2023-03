Ontslagen CEO van voetbalbond legt uit waarom Domenico Tedesco de juiste keuze was

Net voor zijn ontslag bij de Belgische voetbalbond gaf Peter Bossaert nog een interview over de werking bij de Rode Duivels.

Bossaert was een van de vier heiligen die op zoek moesten naar een nieuwe bondscoach toen Roberto Martinez besloot er een punt achter te zetten bij de Rode Duivels.

Ondertussen is Bossaert niet meer zo heilig als gedacht en werd hij als CEO van de voetbalbond ontslagen wegens financieel gesjoemel. Daags voor zijn ontslag gaf hij nog een uitgebreid interview over de nationale ploeg.

Daarbij kwam ook de keuze voor Domenico Tedesco aan bod. “Hopelijk zijn we voor een tijdje vertrokken met Domenico Tedesco. Als je met hem samenwerkt, is het laatste waar je aan denkt dat hij nog geen veertig is”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Bossaert vergelijkt hem met Vincent Kompany en Julian Nagelsmann. “Als we conservatief zouden denken, krijg je nooit vernieuwing. We zijn de kampioenen in sceptisch zijn. Ik herinner me de start van Roberto Martinez, toen ik hier nog niet was. Na de 2–0 tegen Spanje werd hij meteen afgeschreven. Waarna hij de populairste bondscoach werd die België ooit heeft gehad.”

Volgens Bossaert was de keuze voor Domenico Tedesco een zeer evidente keuze. “Dat is net het punt. Het laatste wat we besproken hebben, is zijn leeftijd. Dat bewijst zijn kwaliteit.”