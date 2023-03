Prestatie Lukaku in perspectief gezet: hij klopt de allergrootsten op aarde

Lukaku klopt eigenlijk alle groten der aarde met zijn 71 goals op 29 jaar en 10 maanden. Zowel Ronaldo, Messi, Lewandowski en Klose waren een pak ouder toen ze die kaap overschreden.

Lukaku is uiteraard Belgisch topschutter aller tijden. Eden Hazard heeft er 33, Bernard Voorhoof en Paul Van Himst elk 30.

70 international goals scored at the age of



šŸ‡§šŸ‡Ŗ #Lukaku: 29y, 10m, 11d

šŸ‡µšŸ‡¹ Ronaldo: 32y, 1m, 20d

šŸ‡¦šŸ‡· Messi: 32y, 4m, 25d

šŸ‡µšŸ‡± Lewandowski: 33y, 0m, 12d

šŸ‡©šŸ‡Ŗ Klose: 36y, 0m, 12d#SWEBEL #EURO2024 pic.twitter.com/xRQqX3QeZJ