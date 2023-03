René Vandereycken pleit voor enkele opvallende wijzigingen in basiselftal Rode Duivels

De Rode Duivels zegevierden tegen Zweden op vrijdag. Dinsdag wordt wellicht een ander paar mouwen tegen Duitsland.

René Vandereycken is benieuwd of Domenico Tedesco tegen Duitsland voor een andere veldbezetting en andere spelers zal kiezen. Dat is ook een keuze maken tussen bevestigen of experimenteren van de bondscoach.

Vandereycken zelf zou experimenteren, omdat het een oefeninterland is en heeft enkele ideetjes klaar. “Meunier voor Castagne, ook al maakte hij pas zijn comeback bij de reserven van Dortmund: waarom niet? Bakayoko in de basis of zelfs Openda: kan allemaal”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Zelf zou ik het interessant vinden om Lavia eens naast Onana te zien spelen, ten koste van een aanvallende speler dan, want Onana stond nu toch soms helemaal alleen voor de verdediging. Tegen een sterkere tegenstander kan dat een risico zijn.”

Onana was in ieder geval zeer indrukwekkend bezig tegen Zweden. Hij moet dus blijven staan volgens Vandereycken, net als Kevin De Bruyne, ook al gaf hij eens geen assist op één van de Belgische doelpunten.