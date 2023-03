Routinier van Futures acht talent nog niet klaar voor A-ploeg: "Hij heeft wel iets dat niet te trainen valt"

De podcast Radio Radzinski had deze week David Hubert, ouderdomsdeken van de RSCA Futures, op bezoek. Die besprak er ook het geval Lucas Stassin, de spits die in 1B furore maakt, maar nog weinig kansen krijgt bij de A-ploeg.

Met Islam Slimani haalde Anderlecht een targetspits en daarachter komen Benito Raman en Mario Stroeykens in de pikorde. Van Stassin is er enkel sprake bij de Europese matchen om op het blad te komen.

"Ik denk niet dat Lucas verwachtte om nu al eerste spits van Anderlecht te worden", aldus Hubert. "Hij heeft wel een groot talent dat bijna niet te trainen is: hij kan scoren. Hij krijgt nu de kans om elke week op professioneel niveau 90 minuten te spelen in 1B, dat is belangrijk voor hem."

Maar klaar acht hij hem nog niet. "Er zijn nog andere facetten waarin hij nog heel veel stappen in kan zetten. Ik vind dat hij al veel progressie heeft gemaakt inzake het spelen met de rug naar de goal. Hij is meer een aanspeelpunt geworden."